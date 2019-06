Julio Iglesias powraca ze swoimi największymi hitami

Julio Iglesias znany jest z wielu prestiżowych piosenek, a już teraz prezentujemy spot, w którym znalazły się dwa najbardziej charakterystyczne utwory artysty. Pierwszy – „To All The Girls I’ve Loved Before” – wpisuje się w kanon najbardziej romantycznych singli, które kiedykolwiek zostały wydane w dziejach świata. Sam Julio Iglesias dedykuje utwór „wszystkim dziewczynom, które kochał”. Druga piosenka – „Amor, Amor, Amor” – bezpretensjonalnym klimatem nawiązuje do gorących latynoskich dźwięków, które wprawią w muzyczny rytm nawet najbardziej zatwardziałego i nieudolnego tancerza! Te dwa utwory, połączone razem tworzą mistrzowski duet, który na długo zapada nie tylko w pamięci, ale i w sercach!

Zobacz YT - Julio Iglesias

Przypominamy, że koncert Julio Iglesiasa odbędzie się już 18 czerwca na hali COS Torwar w Warszawie. Organizatorem tego wydarzenia jest agencja Prestige MJM. Bilety są dostępne za pośrednictwem strony www.prestigemjm.comi można je nabyć już od 95,00 zł! To wyjątkowa okazja obok której nie należy przejść obojętnie!