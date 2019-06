W czasie koncertu upamiętnili Pawła Adamowicza. Zespół Disturbed zagrał w Warszawie

„The Sound of Silence” w wykonaniu zespołu Disturbed prawdopodobnie już zawsze wielu Polakom będzie kojarzył się ze śmiercią Pawła Adamowicza. Utwór był odtworzony 14 stycznia podczas wiecu ku pamięci prezydenta Gdańska i wywołał wśród tłumu ogromne emocje.

Na warszawskim koncercie amerykańskiego zespołu metalowego nie mogło go zabraknąć. Muzycy zdawali sobie sprawę z tego, jakie symboliczne znaczenie w Polsce zyskało po śmierci Pawła Adamowicza „The Sound of Silence” w ich wykonaniu. Dlatego, po tym jak zagrali piosenkę, postanowili wyświetlić na scenie ogromne czarno-białe zdjęcie zamordowanego prezydenta Gdańska wraz z jego datą urodzenia i śmierci.

Koncert Disturbed odbył się w czwartek 20 czerwca na warszawskim Torwarze. Nagranie udostępnił na Instagramie jeden z uczestników koncertu.

Historia utworu

Utwór „The Sound Of Silence” , wykonany przez amerykański zespół Disturbed, jest coverem piosenki amerykańskiego duetu muzycznego Simon & Garfunkel. Piosenkę napisał Paul Simon w ciągu kilku miesięcy między 1963 a 1964 rokiem. Później odbyło się przesłuchanie i duet podpisał umowę z wytwórnią Columbia Records. Utwór nagrany został w marcu 1964 roku w Nowym Jorku, a na albumie zaznaczono: „środa, 3 nad ranem” .

Album, na którym znajdował się utwór, okazał się komercyjną porażką i doprowadził do rozpadu duetu. Piosenka stopniowo zaczęła przyciągać fanów, coraz częściej puszczana była w stacjach radiowych w Massachusetts, Bostonie i na Florydzie. W 1966 roku została numerem 1 na liście Billboard Hot 100, co doprowadziło duet do ponownego połączenia. Simon & Garfunkel pośpiesznie nagrali wówczas kolejny album zatytułowany po prostu „Sounds of Silence” , próbując tym samym wykorzystać sukces piosenki. Piosenka stała się hitem w wielu krajach na całym świecie, m.in. w Australii, Austrii, Niemczech, Japonii i Holandii.

Broadcast Music (jedna z trzech organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi na rynku muzycznym) w 1991 roku ogłosiła, że „The Sound of Silence” jest na 18 miejscu najczęściej wykonywanych piosenek w XX wieku. W 2004 roku utwór znalazł się na liście 500 najlepszych piosenek według rankingu magazynu „Rolling Stone” , zajmując 157 miejsce.

O czym jest piosenka?