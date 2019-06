Odświeżone wersje kultowych teledysków na YouTube. Zremasterowano ponad 100 utworów

Jak informuje YouTube, współpraca z Universal Music Group ma na celu „przywrócenie blasku najważniejszym muzycznym obrazom wszech czasów, które niejednokrotnie są prawdziwymi dziełami sztuki, które napędzały rozwój kultury czasów, w jakich powstawały” .

YouTube i Universal Music Group planują do 2020 roku zrekonstruować cyfrowo w sumie 1000 najważniejszych dzieł w historii tego formatu. Co tydzień przez następny rok na platformę będą dodawane kolejne odnowione tytuły. Udostępnione filmy zastąpią oryginalne wersje zarówno na YouTube, jak i na YouTube Music, zachowując ten sam adres URL, liczbę wyświetleń i polubienia.

YouTube zachęca do wspólnego świętowania rocznic powstania takich klipów jak:

teledysk Tom Petty do „Free Fallin” wydany 30 lat temu,

teledysk Beastie Boys do „Sabotage” wydany 25 lat temu,

teledysk Lady Gagi do „Bad Romance” wydany 10 lat temu.

Wśród 100 teledysków, które można po raz pierwszy można oglądać w wysokiej jakości obrazu oraz dźwięku na Youtube znajdują się m.in.:

Tom Petty - Free Fallin'



The Killers - Mr. Brightside



Smokey Robinson - Being With You



Gwen Stefani - Hollaback Girl



No Doubt - Don't Speak (Official Music Video)



Meat Loaf - I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)



Maroon 5 - She Will Be Loved



Lionel Richie - All Night Long (All Night)



Lady Gaga - Bad Romance



Lady Antebellum - I Run To You (Official Music Video)



Kiss - Forever



Janet Jackson - When I Think Of You



George Strait - Check Yes or No



Boyz II Men - End Of The Road



Beastie Boys - Sabotage



Billy Idol - White Wedding Pt 1Czytaj także:

YouTube Premium i YouTube Music już w Polsce! Ile zapłacimy za to, żeby apka YouTube’a mogła grać w tle?