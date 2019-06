Freddie Mercury na niepublikowanym dotychczas nagraniu. „Tęsknimy za tobą”

Na początku listopada 2018 roku do kin trafił długo wyczekiwany film pod tytułem „Bohemian Rhapsody". Produkcja przedstawia historię zespołu Queen – od czasu powstania do pamiętnego występu na festiwalu Live Aid w 1985 roku. „»Bohemian Rhapsody« to celebracja zespołu Queen, ich muzyki oraz niezwykłego wokalisty Freddiego Mercury'ego, który przeciwstawiał się stereotypom i konwencjom, by stać się jednym z najbardziej uwielbianych artystów na świecie” – mogliśmy przeczytać w oficjalnym streszczeniu produkcji. Teraz dla prawdziwych fanów wokalisty zespołu Queen, w sieci pojawiła się prawdziwa niespodzianka.

W serwisie YouTube opublikowano teledysk do piosenki „Times Waits For No One”. Jest to nowa, niepublikowana dotychczas wersja utworu „Time” z 1986 roku. Nagranie ma wyjątkowo dobrą jakość. Dzięki różnym zabiegom technicznym sprawia wrażenie, że zostało zrealizowane w dzisiejszych czasach. „Piosenka Freddiego w 2019 roku. Tęsknimy za tobą”, „To ogromy przywilej słyszeć ten głos”, „Głos przeszłości, teraźniejszości, przyszłości. Nie do podrobienia”, „Jestem pod wrażeniem jakości tego nagrania” – komentowali poruszeni internauci.