Taco Hemingway znów to zrobił. Nowa płyta już jest na YouTube

Niby było wiadomo, że Taco znów ma dla nas płytę na lato. A jednak, znów zaskoczył, przyspieszając premierę i wrzucając cały materiał do sieci. Na 11 utworach dostajemy nie tylko charakterystyczny styl Taco, ale i kilku gości. Na „Pocztówkach” usłyszymy m.in. Pezeta, Dawida Podsiadło, Rasa, Kizo, Rosalie czy schaftera.

W długiej wiadomości na Instagramie Taco wyjaśnił, dlaczego od lat przekazuje swoje płyty słuchaczom za darmo. Tłumaczył, że sam przez wiele lat kupował pirackie albumy lub ściągał je z Torrentów. Miał sobie obiecać, że „celem spłacenia długu” zawsze będzie publikował swoje piosenki w sieci. Wersja na CD oczywiście też będzie do nabycia.

Taco Hemingway o nowej płycie

Kilka słów na temat swojego dzieła przekazał też sam Taco. „Nie jest to rozprawka ani reportaż. Nie jest to esej ani epopeja. Nie jest to manifest, memoir ani moralitet. Jest to pocztówka” – scharakteryzował krótko nowe 11 utworów. Na stronie asfaltshop.pl możemy dowiedzieć się, że przewidywana data premiery „Pocztówek” to 9 sierpnia. Cena płyty w przedsprzedaży wynosi 49,90 zł.

„Jeszcze na początku maja pisałem zupełnie inną płytę. Obiecałem sobie, że tym razem dam sobie tyle czasu, ile będzie trzeba. Zapowiedziana na rok 2019 przerwa wydawnicza miała być więc wymogiem logistycznym. Okazało się jednak, że jestem uzależniony od wydawania nowego materiału w lato. Cóż począć” – możemy przeczytać w opisie płyty kilka zdań wyjaśnień od autora. „Jako że nic mnie tak nie mierzi jak mitologizacja poetów, muzyków i artystów, powiem to najprościej jak się da: przed tobą znajduje się seria dźwięków i garść obserwacji. Tylko i aż tyle” – podkreśla Taco Hemingway.⠀⠀

