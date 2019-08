Wokalista Apes of God zastrzelony na koncercie. Zespół skrytykował internautów

Tragedia rozegrała się w miejscowości Armenia w środkowoamerykańskim Salwadorze. Grupa metalowa Apes of God przyjechała tam na zaproszenie organizatorów festiwalu muzycznego Green Metal Concert. Podczas występu w sobotę 3 sierpnia śmierć poniósł wokalista zespołu, Cesar Canales. Jeden z pocisków wystrzelonych przez agresora trafił go w głowę. Strzelał 36-letni Wilber Isidro Orellana Martinez, który dostał się na teren imprezy jako jeden z uczestników. Policja zatrzymała mężczyznę dopiero dzień po zabójstwie artysty. Pomimo upływu niemal tygodnia od zdarzenia, wciąż nieznany jest motyw jego działania.

„Żal to za mało. Po pierwsze chcemy podziękować wszystkim, którzy byli obecni ciałem i duchem przy zespole i rodzinie Cesara i dzielili ból, który przyniosła nam jego śmierć” – czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na oficjalnym koncie zespołu Apes of God na Facebooku. Dalej jednak grupa ma kilka gorzkich słów do swoich fanów i postronnych osób komentujących całą tę tragiczną sytuację.

„Z drugiej strony, wielkim wstydem jest czytanie komentarzy ignorantów, którzy atakują zmarłego, gdy ten nie może bronić siebie i swojej pracy. (...) To smutne, czytać komentarze ludzi, którzy bronią i usprawiedliwiają to, co nie do obrony i nie do usprawiedliwienia” – pisali. Przypomnieli, by nie wydawać osądów na podstawie plotek i zapowiedzieli kolejne oświadczenia, w których dokładnie wyjaśnią sytuację i kulisy śmierci swojego kolegi. Tym samym odnieśli się do głosów ludzi, którzy nie chcą pogodzić się ze wstępną decyzją zespołu, lub przeciwnie - są oburzeni na to, że grupa jeszcze się nie rozwiązała. Część odpowiedzi jest również skierowana do wyznawców teorii spiskowych, którzy w zabójstwie widzą efekt porachunków z gangiem czy usprawiedliwiają zachowanie sprawcy agresywną muzyką graną przez zespół.

