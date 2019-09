„SE”: Romuald Lipko trafił do szpitala w Warszawie. Powrót „Budki Suflera” zagrożony?

Romuald Lipko zmaga się z nowotworem wątroby. Jak informuje „Super Express”, lider Budki Suflera trafił do szpitala w Warszawie. „Romek odebrał telefon ze szpitala. Lekarz natychmiast kazał mu przyjechać do szpitala” – dowiedzieli się dziennikarze od przyjaciela muzyka.

Jeszcze niedawno muzyk mówił w wywiadzie, że po leczeniu czuje się dobrze. – Czuję się świetnie. Wszystko jest w porządku. Jestem uśmiechnięty, nic mnie nie boli, choroba, która zrobiła we mnie dużo popłochu i zmobilizowała mnie do szybkiego działania, póki co jest zażegnana, zaleczona. Mogę powiedzieć, że jestem gotowy do służby – zapewniał kilka tygodni temu w rozmowie z „Super Expressem”

Choroba Romualda Lipko

„Romek Lipko, jeden z najważniejszych twórców polskiej muzyki rozrywkowej ostatniego półwiecza, kreator drogi muzycznej Budki Suflera, nasz przyjaciel, walczy z chorobą nowotworową” – informował zespół na początku lipca w mediach społecznościowych. Kilka miesięcy temu lekarze postawili muzykowi wstępną diagnozę. Romuald Lipko przebywał w warszawskim szpitalu przy Banacha. Dwa tygodnie spędził w klinice w Magdeburgu.

„To jedyne miejsce na świecie, gdzie podejmuje się walkę z tego typu nowotworami. W Lublinie, Kazimierzu, Warszawie i Magdeburgu byliśmy z nim w stałym kontakcie. Przedwczoraj wróciliśmy z niemieckiej kliniki. Nie nam muzykom relacjonować działania medycyny na najwyższym poziomie, ale zrozumieliśmy jedno. Jest realna szansa zwycięstwa w tej jakże trudnej walce, a stan ducha naszego kolegi jest czynnikiem niezwykle ważnym” – pisała wtedy Budka Suflera na Facebooku.

Muzycy zaapelowali do fanów o wsparcie. „Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którym piosenki Romka sprawiły kiedykolwiek radość o choćby malutki, ale szczery gest wsparcia, o króciutką, życzliwą myśl, o pełne uśmiechu wspomnienie samego siebie słuchającego Jego muzyki…” – poinformowali w mediach społecznościowych.

Czytaj także:

Żarczyński zamiast Cugowskiego. Budka Suflera wraca z nowym wokalistą