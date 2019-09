Chińczycy i Francuzi pod wrażeniem kompozycji Preisnera

W trakcie przygotowań do jubileuszowego koncertu Preisner's Music, do kompozytora trafiły dobre wiadomości z Hongkongu i Francji. Wydana właśnie płyta ze ścieżką dźwiękową do filmu „Lost and Love” znalazła się na wysokich miejscach iTunes Top 200. Choć film chińskiej reżyserki Sanyuan Peng ukazujący wstrząsającą historię utraconej miłości rodzicielskiej powstał w 2015 roku, wytwórnia Caldera Records dopiero niedawno zdecydowała się na wydanie albumu ze ścieżką dźwiękową. Utwory do tej produkcji skomponował Zbigniew Preisner - jeden z najlepszych twórców muzyki filmowej na świecie. Album zawiera 26 oryginalnych kompozycji Polaka.

„Po jednym dniu mój najnowszy soundtrack do Lost and Love trafił na 2. miejsce iTunes Top 200 w Hongkongu. Wielkie podziękowanie dla moich przyjaciół w Hongkongu” - obwieścił kilka dni temu na swoim instagramowym profilu Zbigniew Preisner. Dzień później okazało się, że także we Francji docenione zostało ostatnie wydawnictwo, plasując się na 7. miejscu tamtejszego zestawienia.

Zbigniew Preisner bardzo dobrze wspomina współpracę z chińską reżyserką. Przyznaje jednocześnie, że było to dla niego wyzwaniem, nie tylko ze względu na odległość łączącą Polskę od Hongkongu, ale także na krótki czas pracy – kompozytor miał zaledwie miesiąc. Mimo to, krytycy uważają, że napisał jedno ze swoich najlepszych dzieł, delikatną, a jednocześnie namiętną partyturę, bogatą w tematy i wariacje. Album otwiera kołysanka, która jest tematem powtarzającym się przez kilka następnych minut. Ulega jednak metamorfozie. Tak mówi o niej Zbigniew Preisner:- Napisałem kołysankę, która później stała się głównym tematem filmu - podobnie jak życie, które rozwija się od dzieciństwa do okresu dojrzewania. Lubię ten sposób rozwijania muzyki. Kołysanka dotyczy uprowadzonego dziecka, ponieważ gdziekolwiek się ono znajduje, pamięta swoją kołysankę. Dzieci stają się dojrzałe, więc i muzyka staje się dojrzała wraz z historią pokazaną w filmie. W końcu muzyka odzwierciedla rozpacz ojca, który nie może znaleźć swojego dziecka–przekonuje kompozytor. W pamięci słuchaczy z pewnością pozostanie także „Memories from the Youth”, towarzyszący zdesperowanej kobiecie, która postanawia skoczyć z mostu, ponieważ nie była w stanie znaleźć swojego dziecka. Ta wstrząsająca kompozycja podkreśla tragizm sytuacji w filmie.

Jedną z kompozycji Zbigniewa Preisnera, która ukazała się na wydanym właśnie krążku do filmu „Lost and Love”, usłyszymy podczas przygotowywanego koncertu z okazji jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej kompozytora. W trakcie tego koncertu w wybranych utworach wystąpią: Teresa Salgueiro, Lisa Gerrard i Edyta Krzemień oraz muzycy-soliści: Zbigniew Paleta, Dominik Wania, Józef Skrzek, Marta Mogielnicka, Jerzy Główczewski i Jacek Ostaszewski. Oprawą muzyczną zajmie się Sinfonia Varsovia w towarzystwie Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ARS CANTANDI, a o stronę wizualną zadba Wrocławski Teatr Pantomimy. Gośćmi specjalnymi koncertu będą również: światowej sławy top modelka Anja Rubik i legenda polskiego kina – Jerzy Trela. Wydarzenie pod nazwą Presiner's Music odbędzie się 5 października w TAURON Arenie Kraków, początek o godzinie 21:00. Bilety dostępne są za pośrednictwem strony: Prestige MJM