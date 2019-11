Eminem popierał pobicie Rihanny? Do sieci trafiło nagranie sprzed lat

„Pozwól mi wtrącić moje trzy grosze. Oczywiście, że staję po stronie Chrisa Browna. Też lałbym tę dz***ę, gdyby swędział mnie po niej k***s” – rapuje Eminem w udostępnionym na Reddicie fragmencie. Fani amerykańskiego muzyka szybko poznali, że podkład do tych kilku linijek pochodzi z utworu „Things Get Worse”. W wydanej w 2011 roku piosence tych zdań zabrakło. Internauci twierdzą, że musiały zostać usunięte przed wypuszczeniem finalnej wersji utworu.

Przy okazji ujawnienia tego fragmentu od razu wytknięto Eminemowi, że jeszcze przed rokiem 2010 nagrał z Rihanną dwie części utworu „Love The Way You Lie”, a później także „Numb” z 2012 i „Monster” z 2013 roku. Chris Brown pobił Rihannę lutym 2009 roku. Para ta spotykała się z przerwami od 2008 do 2013 roku. Brown przyznał się do swojego czynu w czerwcu 2009 roku i przez kolejnych pięć lat wykonywał prace społeczne oraz uczęszczał na spotkania dotyczące przemocy domowej.

