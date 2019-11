Viki Gabor pójdzie w ślady Roksany Węgiel? Polska może wygrać Eurowizję Junior drugi raz z rzędu

Dzięki zwycięstwu Roksany Węgiel, to Polska jest w tym roku gospodarzem imprezy. Wygląda na to, że niechętnie będziemy oddawać ten przywilej innym uczestnikom zabawy. Za jedną z faworytek do wygrania Eurowizji Junior znów uważa się wokalistkę z naszego kraju. Przesłuchaliśmy jej utwór wystarczającą liczbę razy, by zdecydowanie podzielać ten pogląd.

11-letnia Viki Gabor ma nie tylko ładny głos o egzotycznym brzmieniu (odpowiadają za to jej polsko-romskie korzenie). Piosenka „Superhero” jest też świetnie skomponowana – łatwo wpada w ucho i spełnia wszelkie wymogi nowoczesnego hitu radiowego. Dodatkowo nawiązuje do aktualnego tematu „ratowania świata”, a piosenkarka rzuca pod koniec hasło o planecie, która jest naszym domem. Sami sprawdźcie, czy nie brzmi to w waszych uszach jak przepis na sukces.

Eurowizja Junior. Jak głosować?

O potencjale utworu „Superhero” świadczy liczba niemal czterech milionów odsłon na YouTube, jeszcze przed otwarciem głosowania. To rozpoczyna się już w piątek 22 listopada o godzinie 20:00 (link podaliśmy w poprzednim zdaniu). Co ważne, na naszą kandydatkę głosować mogą także widzowie z Polski, co znacząco odróżnia ten konkurs od „dorosłej” Eurowizji. Finał Eurowizji Junior transmitowany będzie w TVP1 od godziny 16:00 w niedzielę. Koncert będzie odbywał się w Arenie Gliwice, a hasłem tej edycji będzie #ShareTheJoy – „dziel się radością”.

