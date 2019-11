Billie Eilish kobietą roku magazynu „Billboard”. W grudniu skończy 18 lat

Choć utwory Billie Eilish towarzyszą nam już od kilku lat, to właśnie rok 2019 był dla niej prawdziwym przełomem i pozwolił na przedarcie się do muzycznego mainstreamu. Oprócz odebrania trzech nagród na gali MTV Video Music Awards 2019 („najlepszy debiut”, „najlepszy nowy artysta w serii Push”, „najlepszy montaż” za utwór „Bad Guy”) piosenkarka została nominowana do sześciu nagród Grammy, w tym „nagranie roku”, „album roku”, „piosenka roku” i „najlepszy nowy artysta”. Stała się tym samym najmłodszym artystą nominowanym do tzw. Wielkiej Czwórki nagród Grammy.

Billie Eilish została pierwszą artystką urodzoną w XXI wieku, której album trafił na 1. miejsce listy Billboard 200. Jako pierwsza w historii solistka wprowadziła też aż cztery hity do pierwszej 10 listy przebojów z muzyką alternatywną magazynu. Jej „All the Good Girls Go to Hell” dotarło do 6. miejsca, „Bad Guy” i „Bury a Friend” do 1., a „You Should See Me in a Crown” do 7.

Teraz do wcześniejszych wyróżnień dojdzie jeszcze tytuł „kobiety roku” magazynu „Billboard”. Prawdziwą laurką jest też uzasadnienie redakcji. „Billie rozbiła przemysł muzyczny przez swoją muzykę i media społecznościowe, wywierając niezatarty wpływ na kulturowym duchu epoki” – tłumaczyła Hannah Karp, dyrektor ds. wydawniczych.

„Jej umiejętność rozmawiania z pokoleniem Gen-Z, sprawienia, że nastolatkowie i młodzi dorośli czują się akceptowani w dzisiejszym społeczeństwie, szybko wywindowały Eilish na szczyty list przebojów, łamiąc schematy z jej kolorowymi włosami i ostrym charakterem” – dodawała.

