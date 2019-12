Czego słuchano w 2010 roku, a czego w 2019? Spotify dzieli się swoimi danymi

Miejsce 1.

Ed Sheeran - Shape of You



Miejscce 2.

Drake - One Dance



Miejsce 3.

Post Malone - rockstar ft. 21 Savage



Miejsce 4.

The Chainsmokers - Closer ft. Halsey



Miejscce 5.

Ed Sheeran - Thinking Out LoudMiejsce 1.

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita



Miejsce 2.

Billie Eilish - bad guy



Miejsce 3.

Post Malone, Swae Lee - Sunflower



Miejsce 4.

Ariana Grande - 7 rings



Miejsce 5.

Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus

W roku 2019 najczęściej odtwarzanym na Spotify utworem była „Senorita” duetu Shawn Mendes i Camila Cabello. Ich piosenkę odsłuchano ponad miliard razy. Na drugim miejscu znalazła się Billie Eilish i jej „Bad Guy” z 990 milionami odtworzeń. Album tej artystki „When We All Fall Asleep Where Do We Go” był też najczęściej słuchaną płytą tego roku.

Jak przypomniał serwis, w 2010 roku najpopularniejszym utworem było „Shape of You” Eda Sheerana. Tego utworu odsłuchano wtedy aż 2,4 miliarda razy. To jednak nie on, ani nie Drake czy Ariana Grande pojawili się zarówno w zestawieniu hitów 2010 i 2019. Niegasnącą sławą cieszył się amerykański raper Post Malone z singlami „Rockstar” i „Sunflower”.

Miejsce 1.

Drake



Miejsce 2.

Ed Sheeran



Miejsce 3.

Post Malone



Miejsce 4.

Ariana Grande



Miejscce 5.

EminemMiejsce 1.

Post Malone



Miejsce 2.

Billie Eilish



Miejsce 3.

Ariana Grande



Miejsce 4

Ed Sheeran postarzony przez FaceApp



Miejsce 5.

Bad Bunny

