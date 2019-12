Margaret zawiesza karierę. „Natychmiastowa przerwa od spraw zawodowych”

„Dziękuje Wam za dotychczasowe wsparcie wyrażane na koncertach i w pozytywnych komentarzach do muzyki z mojej ostatniej płyty. Przyszedł moment kiedy muszę Wam coś opowiedzieć. Mój ostatni album »Gaja Hornby« jest wyjątkowy także z powodów, o których do tej pory nie mówiłam. To płyta, która zamyka dla mnie pewien okres w życiu, wiąże się to z wieloma zmianami na wielu płaszczyznach” – przekazała Margaret we wpisie opublikowanym na Facebooku.

„Natychmiastowa przerwa od spraw zawodowych”

W dalszej części wokalistka poinformowała fanów, że intensywny tryb życia, który nieodzownie wiąże się z pracą artysty, miał niekorzystny wpływ na jej zdrowie. „Niestety ostatni rok okazał się bardziej kosztowny dla mojego zdrowia niż sama dopuszczałam to w swojej głowie. Zewnętrzny głos rozsądku wydał mi jednak jednoznaczne polecenie – kategoryczna i natychmiastowa przerwa od spraw zawodowych” – napisała Margaret. „W związku z tym nie mam wyboru i wyciszam się na jakiś czas, także tu w internecie. Już teraz życzę Wam więc wszystkiego co najlepsze na 2020, a przede wszystkim dbania o równowagę fizyczną i duchową. Obiecuję wrócić jak tylko poukładam wszystko w sobie i rzeczywiście odpocznę” – czytamy.

