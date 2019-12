Najpopularniejsze teledyski na polskim YouTube w 2019 roku. Tylko jeden zagraniczny

Miejsce 1.

Ronnie Ferrari - ONA BY TAK CHCIAŁA (Explicit)



Miejsce 2.

Daj To Głośniej - Mama ostrzegała ┇Oficjalny Teledysk┇2019



Miejsce 3.

TYMEK - RAINMAN FIT. TRILL PEM, TEDE (PROD BY MICHAŁ GRACZYK & 2K)



Miejsce 4.

Tymek - Poza kontrolą (KLUBOWE) prod. C0PIK



Miejsce 5.

Cleo - Za Krokiem Krok



Miejsce 6.

Malik Montana feat. K Koke - Robię Yeah (prod.by FRNKIE)



Miejsce 7.

chillwagon - @ (trailer)



Miejsce 8.

Malik Montana & Mr.Polska - Jagodzianki (prod.by Abel De Jong)



Miejsce 9.

Billie Eilish - bad guy



Miejsce 10.

GÓRĄ TY - GOLEC uORKIESTRA & GROMEE feat. BEDOES

Polski rap króluje na tegorocznej liście top 10 klipów muzycznych na polskim YouTube. Polska muzyka w ogóle zdominowała czołówkę najpopularniejszych utworów. Jedynie Billie Eilish udało się przełamać ten schemat. Na szczycie w tym roku znalazł się Ronnie Ferrari. Poprzednio w Polsce byli to Taconafide w 2018 r., Sławomir i jego „Miłość w Zakopanem” w 2017 r. czy „Tamta dziewczyna” Sylwii Grzeszczak w 2016.

