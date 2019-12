YouTube. Najpopularniejsze teledyski na świecie w 2019 roku. Latynosi rządzą

Miejsce 1.

Daddy Yankee & Snow - Con Calma



Miejsce 2.

ROSALÍA, J Balvin - Con Altura ft. El Guincho



Miejsce 3.

Anuel AA, KAROL G - Secreto



Miejsce 4.

Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China



Miejsce 5.

Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix)



Miejsce 6.

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita



Miejsce 7.

Maari 2 - Rowdy Baby | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan



Miejsce 8.

BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V



Miejsce 9.

Billie Eilish - bad guy



Miejsce 10.

Ariana Grande - 7 rings

Daddy Yankee, Rosalia, Camila Cabello, Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny, Anuel AA, Karol G, Ozuna to nagrywający po hiszpańsku artyści z pierwszych sześciu miejsc tegorocznego rankingu najpopularniejszych teledysków na YouTube. Na siódmej pozycji znalazł się hit Bollywood, ósmą zajmujepołudniowokoreański girlsband BlackPink, a dopiero dziewiąta jest sensacja tego roku - Billie Eilish. Dziesiątkę zamyka dopiero dominująca w poprzednich latach Ariana Grande.

Czytaj także:

Najpopularniejsze teledyski na polskim YouTube w 2019 roku. Tylko jeden zagranicznyCzytaj także:

Najpopularniejsze filmy niemuzyczne na polskim YouTube w 2019 roku. Wygrał dokumentCzytaj także:

Czego słuchano w 2010 roku, a czego w 2019? Spotify dzieli się swoimi danymi