Jennifer Lopez zatańczyła na koncercie z własną matką. „Wszystkiego najlepszego siło natury”

Zbitkę scen ze swojego wyjątkowego koncertu Jennifer Lopez zamieściła na Instagramie. Wyjątkowe było w nim to, że połączono go z 74. urodzinami matki wokalistki – Guadalupe Rodriguez. Kobieta nie tylko zdmuchnęła świeczki, ale i zatańczyła wspólnie ze sławną córką na scenie. Gwiazda muzyki pop tłumaczyła później na Instagramie, że to właśnie stąd ma całą tę energię, motywację i ruchy taneczne – po mamie.

„Odkąd sięgam pamięcią widziałam ją tańczącą, śmiejącą się i rozjaśniającą każdy pokój, w którym się znajdowała. Jest definicją młodości i ponadczasowości w każdym wieku. Kocha muzykę i filmy i historię i musicale i wierzy w prawdziwą miłość. To wszystko zaszczepiła także we mnie i to mnie tylko ulepsza” – pisała J-Lo.

„Dziś masz 74 lata mamusiu, piękna jak zawsze, żywiołowa jak zawsze i wciąż tańcująca jak nastolatka. Dziękuję ci za kochanie mnie w taki sposób, w jaki kochasz wszystko, za bycie sobą. Nie ma wystarczających słów, kocham cię na zawsze. Wszystkiego najlepszego siło natury” – zakończyła Jennifer Lopez.

Czytaj także:

Doda zdradzi kulisy koncertu „Artyści przeciw nienawiści”. Powstał film dokumentalnyCzytaj także:

Sylwester z TVP, TVN i Polsatem. Które gwiazdy wystąpią na koncertach?Czytaj także:

Fanka zaczęła płonąć na koncercie Liama Gallaghera. Ktoś trafił w nią flarą