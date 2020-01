Polska raperka trafiła do więzienia w Niemczech. Co stało się z jej córką?

Polska raperka Ewa M., znana w Niemczech jako Schwesta Ewa, skazana została na 2,5 roku więzienia. 2 marca 2019 roku Federalny Trybunał Sprawiedliwości potwierdził wyrok, który zapadł w 2017 roku. Kobietę oskarżano o stręczycielstwo i unikanie płacenia podatków. Proceder miał mieć miejsce w latach 2015-2016. „Bild” informował, że dla raperki miały pracować cztery Polki w wieku od 17 do 19 lat. Oprócz handlu ich ciałami, Ewa M. miała maltretować fizycznie młode rodaczki. „Deutsche Welle” donosiło wówczas, że kobieta przez cały czas trwania procesu utrzymywała, że nie dopuszczała się stręczycielstwa. Przyznawała jednak, że biła podopieczne. Te, występując w procesie w charakterze świadków, stawały w jej obronie.

9 stycznia 2019 roku raperka urodziła córkę, której nadała imiona Aaliyah Jeyla. Poród nastąpił w klinice zdrowia kobiet w Düsseldorfie. Ewa Schwesta przez długi czas walczyła o to, aby móc odbywać karę w więzieniu dla kobiet i być przez ten czas z dzieckiem. Nie otrzymała jednak zgody, ponieważ została uznana za osobę skłonną do agresji. Będzie mogła jedynie co jakiś czas spotykać się z córką podczas widzeń. Polka zamieściła serię emocjonalnych wpisów w mediach społecznościowych, w których przekonywała, że córka nie powinna ponosić konsekwencji grzechów matki. Podkreślała, że pierwsze lata życia są dla dziecka bardzo ważne, ponieważ jest to czas, w którym nawiązuje się więź między rodzicem i dzieckiem. Codziennie płaczę, bo mojej gwiazdeczki ze mną nie ma. I to w najważniejszych chwilach jej życia - napisała. Na czas pobytu raperki w więzieniu opiekę nad Aaliyah będą sprawować jej krewni.

Kim jest Ewa Schwesta?

Raperka do Niemiec wyemigrowała razem z całą rodziną pod koniec lat 80. Z Polski uciekała przed ojcem, który po skazaniu na długoletni pobyt w więzieniu mógł szukać zemsty po ponownym wyjściu na wolność. Polka już jako 16-latka uzależniła się od narkotyków, na które przez ponad 10 lat zarabiała jako prostytutka. Kiedy w 2011 roku wytwórnia muzyczna „Alles oder Nix” (pol. – „wszystko albo nic”) zaoferowała jej współpracę, wydawało się, że Ewa wyjdzie na prostą. W 2015 roku jej debiutancki kontrowersyjny album zatytułowany „K***a” trafił aż na 11. pozycję niemieckiej listy bestsellerów.

