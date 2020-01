Rozdano nagrody Grammy. Billie Eilish zmiotła konkurencję

Nagranie roku, album roku, piosenka roku, najlepszy popowy artysta i najlepszy album wokalny pop – to kategorie, w których nagrody Grammy odebrała 18-letnia zaledwie Billie Eilish, fenomen ubiegłego roku w branży muzycznej. Jej singiel „Bad Guy” oraz album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” podbijały listy przebojów przez długie miesiące.

Cały wieczór upłynął nieco w cieniu tragedii, która poprzedziła galę. Gwiazdy w swoich wystąpieniach wielokrotnie oddawały hołd tragicznie zmarłemu w katastrofie helikoptera Kobe Bryantowi. Niektórzy wykonawcy mieli na sobie koszulki koszykarza w barwach Los Angeles Lakers. Wspomniano też zastrzelonego w 2019 roku rapera Nipsey Hussle'a.

Grammy 2020. Nagrodzeni:

Nagranie roku:

"Hey, Ma" - Bon Iver

"Bad Guy" - Billie Eilish

"7 Rings" - Ariana Grande

"Hard Place" - H.E.R.

"Talk" - Khalid

"Old Town Road" - Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

"Truth Hurts" - Lizzo

"Sunflower" - Post Malone, Swae Lee

Album roku:

"I, I" - Bon Iver

"Norman F***ing Rockwell!" - Lana Del Rey

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish

"thank u, next" - Ariana Grande

"I Used to Know Her" - H.E.R.

"7" - Lil Nas X

"Cuz I Love You" - Lizzo

"Father of the Bride" - Vampire Weekend

Piosenka roku:

"Always Remember Us This Way" - Lady Gaga

"Bad Guy" - Billie Eilish

"Hard Place" - H.E.R.

"Truth Hurts" - Lizzo

"Bring My Flowers Now" - Tanya Tucker

"Norman F***ing Rockwell!" - Lana Del Rey

"Someone You Loved" - Louis Capaldi

"Lover" - Taylor Swift

Najlepszy nowy artysta

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalia

Tank and the Bangas

Yola

Najlepsze solowe wykonanie - pop:

"Spirit" - Beyonce

"Bad Guy" - Billie Eilish

"7 Rings" - Ariana Grande

"Truth Hurts" - Lizzo

"You Need to Calm Down" - Taylor Swift

Najlepsze wykonanie duetu/grupy - pop:

"Boyfriend" - Ariana Grande & Social House

"Sucker" - Jonas Brothers

"Old Town Road" - Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

"Sunflower" - Post Malone, Swae Lee

"Senorita" - Shawn Mendes, Camilla Cabello

Najlepszy album wokalny - tradycyjny pop:

"Si" - Andrea Bocelli

"Love (Deluxe Edition) - Michael Buble

"Look Now" - Elvis Costello & The Imposters

"A Legendary Christmas" - John Legend

"Walls" - Barbra Streisand

Najlepszy album wokalny - pop:

"The Lion King: The Gift" - Beyonce

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish

"thank u, next" - Ariana Grande

"No. 6 Collaborations Project" - Ed Sheeran

"Lover" - Taylor Swift

Najlepsze wykonanie - rock:

"Pretty Waste" - Bones UK

"This Land" - Gary Clark Jr.

"History Repeats" - Brittany Howard

"Woman" - Karen O & Danger Mouse

"Too Bad" - Rival Sons

Najlepsze wykonanie - metal:

"Astorolus - The Great Octopus" - Candlemass, Tony Iommi

"Humanicide" - Death Angel

"Bow Down" - I Prevail

"Unleashed" - Killswitch Engage

"7EMPEST" - Tool

Najlepsza piosenka - rock, hard rock, metal:

"Fear Innoculum" - Tool

"Give Yourself a Try" - The 1975

"Harmony Hall" - Vampire Weekend

"History Repeats" - Brittany Howard

"This Land" - Gary Clark Jr.

Najlepszy album - rock, hard rock, metal:

"AMO" - Bring Me the Horizon

"Social Cues" - Cage the Elephant

"In the End" - The Cranberries

"Trauma" - I Prevail

"Feral Roots" - Rival Sons

Najlepsze wykonanie - rap:

"Middle Child" - J. Cole

"Suge" - DaBaby

"Down Bad" - Dreamville feat. J.I.D, Bas, J. Cole, EARTHGANG & Young Nudy

"Racks in the Middle" - Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy

"Clout" - Offset, Cardi B

Najlepsze wykonanie - rap/śpiewane:

"Higher" - DJ Khaled, Nipsey Hussle, John Legend

"Drip Too Hard" - Lil Baby, Gunna

"Panini" - Lil Nas X

"Ballin" - Mustard, Roddy Ricch

"The London" - Young Thug, J. Cole, Travis Scott

Najlepsza piosenka - rap:

"Bad Idea" - YBN Cordae, Chance the Rapper

"Gold Roses" - Rick Ross, Drake

"A Lot" - 21 Savage, J. Cole

"Racks in the Middle" - Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy

"Suge" - DaBaby

Najlepszy album - rap:

"Revenge of the Dreamers III" - Dreamville

"Championships" - Meek Mill

"I Am > I Was" - 21 Savage

"IGOR" - Tyler, The Creator

"The Lost Boy" - YBN Cordae

Eilish kobietą roku magazynu „Billboard”

Choć utwory Billie Eilish towarzyszą nam już od kilku lat, to właśnie rok 2019 był dla niej prawdziwym przełomem i pozwolił na przedarcie się do muzycznego mainstreamu. Oprócz odebrania trzech nagród na gali MTV Video Music Awards 2019 („najlepszy debiut”, „najlepszy nowy artysta w serii Push”, „najlepszy montaż” za utwór „Bad Guy”) piosenkarka była nominowana do sześciu nagród Grammy, w tym „nagranie roku”, „album roku”, „piosenka roku” i „najlepszy nowy artysta”. Stała się tym samym najmłodszym artystą nominowanym do tzw. Wielkiej Czwórki nagród Grammy (i najmłodszą nagrodzoną w tych kategoriach).

Billie Eilish została pierwszą artystką urodzoną w XXI wieku, której album trafił na 1. miejsce listy Billboard 200. Jako pierwsza w historii solistka wprowadziła też aż cztery hity do pierwszej 10 listy przebojów z muzyką alternatywną magazynu. Jej „All the Good Girls Go to Hell” dotarło do 6. miejsca, „Bad Guy” i „Bury a Friend” do 1., a „You Should See Me in a Crown” do 7.

„Billie rozbiła przemysł muzyczny przez swoją muzykę i media społecznościowe, wywierając niezatarty wpływ na kulturowym duchu epoki” – tłumaczyła Hannah Karp, dyrektor ds. wydawniczych „Billboardu”. „Jej umiejętność rozmawiania z pokoleniem Gen-Z, sprawienia, że nastolatkowie i młodzi dorośli czują się akceptowani w dzisiejszym społeczeństwie, szybko wywindowały Eilish na szczyty list przebojów, łamiąc schematy z jej kolorowymi włosami i ostrym charakterem” – dodawała.

Billie Eilish, Khalid - lovely



Billie Eilish - when the party's over



Billie Eilish - you should see me in a crown



Billie Eilish - Bellyache



Billie Eilish - all the good girls go to hell



Billie Eilish - idontwannabeyouanymore



Billie Eilish - bad guy



Billie Eilish - Ocean Eyes

