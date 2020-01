Nowa piosenka Wiśniewskiego przypadła do gustu fanom. Co o niej sądzicie?

Utwór „Piątek” został wrzucony na serwis YouTube 24 stycznia i do tej pory zebrał prawie 77 tys. odtworzeń. Piosenka oceniana jest głównie pozytywnie - ma 1,3 tys. „łapek w górę” i 179 w dół.

Premierę piosenki Wiśniewski zapowiedział na swoim Instagramie, wrzucając nagranie ze swoją córką Vivienne. W promocji nowej piosenki na portalach społecznościowych pomaga Wiśniewskiemu jego była żona Dominika Tajner - zaprezentowała link do utworu na swoim InstaStory.

Wszystko wskazuje na to, że utwór spodobał się fanom wokalisty. „Panie Michale forma jest” , „Fajny, energiczny kawałek” , „No Wiśniewski daje czadu.. Super piosenka” , „Taki piątek piąteczek piątunio mi sie właśnie marzył:)” - to tylko niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się na YouTube pod teledyskiem do nowego utworu. A Wy, co myślicie o piosence?

