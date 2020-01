Najpopularniejsze polskie piosenki i wykonawcy na Spotify. Lider ma 540 mln odtworzeń

Wielu z was może zdziwić informacja, że pierwszą dziesiątkę najpopularniejszych polskich wykonawców w serwisie Spotify tworzą niemal wyłącznie raperzy. Jedynie Dawid Podsiadło był w stanie przebić się do czwartego miejsca. Kortez jest dopiero 20., Margaret 21. Dalej na 31. miejscu mamy Happysad, na 38 The Dumplings i na 39. Brodkę. Pierwszą pozycję okupuje Taco Hemingway z ponad 540 mln odtworzeń. Drugi Quebonafide ma ich aż 200 mln mniej (323 mln). Trzeci jest Bedoes z 245 mln.

Jeżeli chodzi o poszczególne utwory, to królowa jest jedna. Dopiero od drugiego miejsca wszystko wraca do normy: hip-hop dominuje, a Dawid Podsiadło zdobywa przyczółki. Pierwszą dziesiątkę prezentujemy poniżej.

Miejsce 1.

Margaret - Cool Me Down



Miejsce 2.

Dawid Podsiadlo - Małomiasteczkowy



Miejsce 3.

TACONAFIDE - Tamagotchi feat. Dawid Podsiadło



Miejsce 4.

Tymek - Język Ciała ft. Big Scythe (KLUBOWE) prod. C0PIK



Miejsce 5.

Męskie Granie Orkiestra 2018 (Kortez, Podsiadło, Zalewski) – Początek



Miejsce 6.

Dawid Podsiadlo - Trofea



Miejsce 7.

Young Igi "Bestia" prod. Worek



Miejsce 8.

Otsochodzi - Nowy Kolor feat. Taco Hemingway



Miejsce 9.

White 2115 - California



Miejsce 10.

Bedoes & Kubi Producent ft. Taco Hemingway - Chłopaki nie płaczą

