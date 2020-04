Brytyjczycy przedstawili dziesięć najczęściej granych piosenek dekady. Znacie je wszystkie

Miejsce 1.

Pharrell Williams - Happy



Miejsce 2.

Adele - Rolling in the Deep



Miejsce 3.

Maroon 5 - Moves Like Jagger ft. Christina Aguilera



Miejsce 4.

Daft Punk - Get Lucky (Official Audio) ft. Pharrell Williams, Nile Rodgers



Miejsce 5.

Justin Timberlake - Cant Stop The Feeling



Miejsce 6.

The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling



Miejsce 7.

Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars



Miejsce 8.

OneRepublic - Counting Stars



Miejsce 9.

Cee Lo Green - Forget You



Miejsce 10.

Kings Of Leon - Sex on Fire

Na pierwszym miejscu uplasował się Pharrell Williams i jego wielki hit “Happy”, stworzony pierwotnie w ramach ścieżki dźwiękowej do drugich „Minionków”. Co ciekawe, utwór ten na czele brytyjskich list przebojów spędził w 2013 roku zaledwie cztery tygodnie. Williams na liście dekady pojawia się zresztą nie tylko na tej pozycji. Wspólnie z Francuzami z Daft Punk wystąpił przecież w utworze „Get Lucky”. Podium dopełniają Adele ze swoim „Rolling In The Deep” oraz Maroon 5 i Christina Aguilera w utworze „Moves Like Jagger”.

