150 osób na koncercie Kasi Kowalskiej. Organizatorzy odpowiadają na zarzuty, sprawą zajmuje się policja

Koncert Kasi Kowalskiej z cyklu „Koncertowanie pod blokiem” odbył się w sobotę 2 maja na osiedlu Aleksandrówka II w Ciechanowie. Wydarzenie zostało zorganizowane z inicjatywy urzędu miasta oraz Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO

Jak tłumaczą organizatorzy, publiczność mieli stanowić mieszkańcy słuchający muzyki z okien, balkonów oraz internauci dzięki transmisji online. „Apelowaliśmy wielokrotnie o taki sposób obcowania z kulturą. Wielokrotnie wyraźnie wskazywano, że organizatorzy i artyści proszą o niegromadzenie się. Ponadto w trakcie trwania wydarzeń przypominano, że w przestrzeni miejskiej nadal obowiązuje konieczność zachowania bezpiecznej odległość 2 metrów czy obowiązek zakrywania ust i nosa” – czytamy w opublikownym na Facebooku wpisie dyrektor Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO.

Jolanta Grudzińska przekonuje, że w czasie 5 wydarzeń zastosowano się do oczekiwań, zaleceń oraz zasad sanitarnych, ale w trakcie występu Kasi Kowalskiej „na zielonej przestrzeni pomiędzy blokami przebywało ok. 100-150 osób”.

„Nie możemy kontynuować dalej następnych występów, gdyż jest to sprzeczne z pierwotnym zamysłem inicjatywy” – podkreśla Grudzińska. „Jako organizator nie możemy odpowiadać za gromadzenie się osób na określonym obszarze, gdyż nigdy nie było to naszym celem. Faktem jest ponadto, iż nie obowiązuje zakaz wychodzenia z domu czy przemieszczania się. Jednak w związku z troską o nasze wspólne bezpieczeństwo oraz uniknięcie dodatkowych kontrowersji, nie będziemy kontynuować kolejnych muzycznych wydarzeń w tej formule” – dodaje.

Dyrektor podkreśliła, że celem wydarzenia było „wsparcie mieszkańców z zachowaniem maksimum bezpieczeństwa”. „Z ostatnich komentarzy i wrzawy medialnej wynika, że kultura została niestety wciągnięta w politykę” – stwierdza na koniec wpisu.

Koncert a polityka

„Wyborów nie przeprowadzę, bo to stwarza niebezpieczeństwo dla mieszkańców Ciechanowa, ale koncert Kasi Kowalskiej z tłumem ludzi już tak. Krzysztofie Kosiński gdzie Twoja odpowiedzialność? Albo całkowity jej brak!!!” – jeszcze w sobotę napisał na Twitterze lokalny działacz PiS Rafał Romanowski kierując swoje słowa do prezydenta miasta z PSL. „Z jednej strony bojkot wyborów, z drugiej nieodpowiedzialne narażenie mieszkańców Ciechanowa. HIPOKRYZJA!!!” – pisał w kolejnym wpisie.

Do sprawy w rozmowie z Wirtualną Polską odniósł się również sam prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. – To było szóste tak organizowane wydarzenie, na poprzednich mieszkańcy dostosowali się do zasad – przekonywał. – Obecność na dużym zielonym terenie nie jest mniej bezpieczna niż na otwartych targowiskach czy otwieranych od jutra galeriach handlowych. Jest nam przykro, że nie wszyscy zrozumieli ideę – dodał.

Sprawą zajmuje się policja

Sprawą koncertu zajęła się policja. Odniósł się do niej również wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, który na Twitterze podał dalej wpis Romanowskiego. „Policja wraz z prokuraturą prowadzi czynności w tej sprawie w kierunku art 160 Kodeksu Karnego - narażenie na niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia” – napisał Wąsik. „Policja skierowała też stosowne wnioski o nałożenie kar w trybie administracyjnym do sanepidu” – dodał.

Organizatorom grozi kara administracyjna w wysokości do 30 tys. zł, którą na wniosek funkcjonariuszy może nałożyć Powiatowy Inspektor Sanitarny.

