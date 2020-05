Nie żyje Florian Schneider. Był jednym z założycieli grupy Kraftwerk

O śmierci Floriana Schneidera poinformował „Guardian”. Artysta zmarł w środę 29 kwietnia, bez medialnego rozgłosu. Kameralny pogrzeb już się odbył i dopiero teraz zdecydowano się ogłosić ten fakt. Informację potwierdziła zarówno wytwórnia Sony, jak i jeden z współpracowników muzyka.

Schneider grupę Kraftwerk zakładał wspólnie z Ralfem Hutterem w roku 1970. Muzycy rozpoczęli współpracę pod koniec lat 60. i od początku zainteresowani byli brzmieniami elektronicznymi i eksperymentowaniem na tej płaszczyźnie. Wcześniej Florian Schneider miał także doświadczenie z tradycyjnymi formami muzycznymi, grał m.in. na flecie.

W ramach Kraftwerk Florian Schneider działał aż do 2008, kiedy to zdecydował się opuścić zespół. Przez lata działalności tej grupy wspólnie z Ralfem Hutterem wpływał na kolejnych twórców, kształtując kolejne gatunki, takiej jak synth pop, electro, techno czy new wave.

