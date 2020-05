Podsiadło odpowiada na nominację od Taco Hemingwaya. Podziękował lekarzom i pokazał Lego

– Nie będę rapował, bo nie umiem rapować, chociaż mnie nominował, największy rapowy boysband – zaczyna swoją piosenkę w akcji Hot16challenge2 Dawid Podsiadło. Sam został nominowany do wyzwania przez Taco Hemingwaya w utworze nagranym przez duet Taconafide. I mimo że fanów rapu może oburzać, że wyzwanie coraz szerzej wychodzi poza środowisko, to warto pamiętać o szczytnym celu akcji, czyli antykoronawirusowej zbiórce na portalu siepomaga.pl.

O ile większość raperów nagrywa w swoim studio, to Dawid Podsiadło wystąpił w mieszkaniu. Pokazał też swoje klocki Lego, czym odpowiedział na pochwalenie sie swoim zestawem przez Quebonafide w „szesnastce” Taconafide.

Sam Podsiadło rzucił wyzwanie Monice Brodce, Darii Zawiałow, Meek, Oh Why? oraz Michałowi Kempie.

Hot16Challenge2

To druga odsłona polskiej edycji #hot16challenge, której celem jest tym razem zbiórka środków na walkę z pandemią koronawirusa. Zasady zabawy są proste: należy nagrać swoje 16 wersów (zdarza się więcej) na dowolny temat i nominować kolejnych twórców. Akcję zapoczątkował Solar, a odpowiedniego rozgłosu nadał jej w pierwszych dniach udział Taco Hemingwaya, Maty i... Klocucha.

Na świeżość i popularność całej zabawy mocno wpłynął fakt, że włączono do niej nie tylko raperów. Aktywnie udzielają się także producenci, wokalistki, muzycy luźno lub wcale nie związani z branżą, a nawet osoby niekojarzone do tej pory z muzyką. Poza osobami ze środowiska hip-hopowego w wyzwaniu wziął już udział m.in. Norbi, Paweł Domagała, Zbigniew Stonoga oraz Jakub Żulczyk. Ten ostatni do akcji zaprosił kolejnych pisarzy.

Nominacje dają nadzieję, że wszystko rozwinie się do jeszcze większych rozmiarów. Już teraz piłkarz Lecha Poznań Tymoteusz Puchacz nominował Wojciecha Szczęsnego i Julię Wieniawę, a pisarz Jakub Żulczyk Dorotę Masłowską, Pablopavo, Remigiusza Mroza i Szczepana Twardocha. Wciąż czekamy też na Piotra Fronczewskiego, Michała Karmowskiego, Tomasza Karolaka, Kubę Wojewódzkiego i ojca Mateusza.

Poniżej przedstawiamy 17 pierwszych „szesnastek”.

Szpaku



Marceli Bober



Hodak



Spinache



Miły ATZ



KęKę



Rosalie



Lanek



Białas



Bedoes



Przemek Ferguson



Norbi



Vito Bambino



Klocuch



Mata



Taco Hemingway



SolarCzytaj także:

Jakub Żulczyk dołączył do rapowego wyzwania. Nominował Masłowską, Mroza i Twardocha