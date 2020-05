Polskie wokalistki wsparły hot16. Na liście Sarsa, Sanah, Shroeder, Brodka, Zawiałow

Hot16Challenge2 to już blisko 800 nagrań. Wśród nich wyłowić można prawdziwe perły, można też ugrzęznąć wśród dość wtórnych utworów. Chcemy zachęcić was do poszukiwań, więc tym razem wybraliśmy dla Was śpiewające kobiety. Każdy z poniższych utworów to małe dzieło sztuki.

Paulina Przybysz



Rosalie



Nosowska



Brodka



Natalia Szroeder



Sarsa



Sanah



Daria Zawiałow Hot16Challenge2 To druga odsłona polskiej edycji #hot16challenge, której celem jest tym razem zbiórka środków na walkę z pandemią koronawirusa. Zasady zabawy są proste: należy nagrać swoje 16 wersów (zdarza się więcej) na dowolny temat i nominować kolejnych twórców. Akcję zapoczątkował Solar, a odpowiedniego rozgłosu nadał jej w pierwszych dniach udział Taco Hemingwaya, Maty i... Klocucha. Na świeżość i popularność całej zabawy mocno wpłynął fakt, że włączono do niej nie tylko raperów. Aktywnie udzielają się także producenci, wokalistki, muzycy luźno lub wcale nie związani z branżą, a nawet osoby niekojarzone do tej pory z muzyką. Nominacje dają nadzieję, że wszystko rozwinie się do jeszcze większych rozmiarów. Wśród osób zaproszonych do zabawy znajdziecie Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego, Julię Wieniawę, Dorotę Masłowską, Remigiusza Mroza, Szczepana Twardocha, Piotra Fronczewskiego, Wojciecha Manna, Tomasza Karolaka, Kubę Wojewódzkiego, Andrzeja Dudę, Grzegorza Brauna czy ojca Mateusza. Czytaj także:

