„Jakie życie taki rap”. Peja komentuje rap prezydenta Dudy i prosi o „rozsądne nominacje”

„ Jakie życie taki rap. Nie zgadzam się. Kabaret to był Dudek a nie Duda ” – czytamy wpis rapera na oficjalnym profilu Peja Slums Attack na Facebooku. „Jakie życie taki rap” to fragment tekstu jednego z najsławniejszych kawałków poznańskiego rapera.

„Świat stanął na ch... i tańczy sobie breka” – pisze dalej Peja, nawiazując do brakedance, jednego z filarów hiphopowej kultury. „Beka. Komentuję tutaj bo pod filmem wyłączone. Proszę szanownych kolegów o rozsądne nominacje ale chyba już na to za późno. Shit is Real” – podsumował raper.

Andrzej Duda w akcji #Hot16Challenge2

O czym rapuje prezydent Andrzej Duda? „Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły” – to najczęściej powtarzane zdanie podczas wykonania Dudy. „To jest maj, nie pachnie Saska Kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tempa” – rozpoczyna prezydent. „Ostre niebo, tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz, wczoraj znika w nieostrości, jutro, dzisiaj, zaraz, już” – słyszymy dalej. Wszystko wskazuje na to, że Duda odnosi się do polskich służb medycznych, walczących na pierwszej linii z pandemią koronawirusa.

„Ciepły wieczór, bez ciemności, trawa, spokój, my i wy, my i wy, my to oni, oni my. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem, chwała im. Wszyscy razem, chwała. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem, chwała im. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem, chwała im” – kończy prezydent.

Do wzięcia udziału w akcji prezydent Andrzej Duda nominował: Marylę Rodowicz, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, zespół Pectus, Golec uOrkiestrę oraz premiera Mateusza Morawieckiego.

