Beata Kozidrak i jej #hot16challenge2. „Blond królowej COVID nie ruszy”, pojawił się także „ostry cień”

– Stoi na stacji lokomotywa, będzie nabijać chłopcom aktywa. Uff, jak gorąco, patrz na to, stary, wjeżdża na koniu Gowin Wspaniały. A za nim biegnie chłopiec zdyszany, tak walczył z ostrym cieniem zawzięcie. „Chłopie, dasz radę!” – krzyczę do niego, może ci hita zrobię jakiego? – słyszymy na nagraniu opublikowanym przez Beatę Kozidrak. – A tych wagonów jest ze czterdzieści. Patrzę na TV, nie wierzę w treści. Lecz tak się kręci koło za kołem, wychodzisz z chaty, idziesz na wojnę. Ja tylko chciałam robić, co umiem i „Co mi Panie dasz” zaśpiewać z tłumem. Sama sobie dziergam sweterek i czary mary, czas na rowerek – kontynuuje wokalistka.

– Czasem se chodzę po mych salonach, koszula w złocie, mikrofon w dłoniach. Kaśka! Brawa mi bije, świeci światłami, czerwony dywan mruczy: „O Pani!”. Zwierciadło powiedz mi, kto tutaj sterem, kto umie dzisiaj prowadzić z głową. Każdy chce rządzić nam po swojemu, na bezkrólewiu będę królową! Ja – dom z marmuru, nic mnie nie wzruszy. Może utonę w długach po uszy. Lecz blond królowej COVID nie ruszy. Blond królowej COVID nie ruszy – słyszymy w dalszej części nagrania. Beata Kozidrak podziękowała Monice Brodce za nominację, a sama do dalszej zabawy zaprosiła kabarety Ani Mru Mru i Smile.

Hot16Challenge2

To druga odsłona polskiej edycji #hot16challenge, której celem jest tym razem zbiórka środków na walkę z pandemią koronawirusa. Zasady zabawy są proste: należy nagrać swoje 16 wersów (zdarza się więcej) na dowolny temat i nominować kolejnych twórców. Akcję zapoczątkował Solar, a odpowiedniego rozgłosu nadał jej w pierwszych dniach udział Taco Hemingwaya, Maty i... Klocucha. Na świeżość i popularność całej zabawy mocno wpłynął fakt, że włączono do niej nie tylko raperów. Aktywnie udzielają się także producenci, wokalistki, muzycy luźno lub wcale nie związani z branżą, a nawet osoby niekojarzone do tej pory z muzyką.

