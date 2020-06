Wiadomo, jakiej piosenki słuchali astronauci SpaceX i NASA

Doug Hurley i Bob Behnken szczęśliwie dolecieli na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), na której dołączyli do tamtejszych astronautów.

W niedzielę – jak donoszą amerykańskie media – słuchali rano „Planet Caravan” zespołu Black Sabbath.

Mocne brzmienia dodały im także energii przed startem. Słuchali wówczas „Back In Black” australijskiego zespołu AC/DC.

Misja Demo-2 wykonywana przez SpaceX, jest pierwszym tego typu lotem od zakończenia programu promów kosmicznych w 2011 roku. Od ostatniej misji Space Transportation System (STS), po której zakończono użytkowanie wahadłowców, wszystkie loty załogowe odbywały się wyłącznie z terytoriów Kazachstanu i Chin. Również amerykańscy i europejscy astronauci dostawali się na Międzynarodową Stację Kosmiczną za pomocą rosyjskiego systemu Sojuz.

Niezwykłe w misji jest także to, że po raz pierwszy w historii została wykonana przez komercyjnego operatora – firmę SpaceX. Współpraca NASA z firmą Elona Muska, nie jest niczym nowym, to SpaceX jest bowiem głównym wykonawcą lotów zaopatrzeniowych na Międzynarodową Stację Kosmiczną, ale to pierwszy raz, gdy rządowa agencja powierzy życie astronautów w komercyjne ręce.

Kapsuła Dragon 2, która została wyniesiona na orbitę przez rakietę Falcon 9, jest ulepszoną i przystosowaną do transportu załogi wersją kapsuły Dragon, która odbyła kilkadziesiąt lotów zaopatrzeniowych na ISS. Misja jest 85 startem rakiety Falcon 9, z czego ósmym w tym roku. Po wykonaniu misji podjęta została także 52 próba, udana lądowania głównego modułu rakiety na platformie morskiej o nazwie „Of Course I Still Love You”.

Na Międzynarodową Stację Kosmiczną dolecieli Doug Hurley i Robert Behnken. Hurley był także członkiem załogi ostatniej misji promu kosmicznego Atlantis, który zakończył program lotów załogowych.

