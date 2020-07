Taco Hemingway z nowym singlem na finiszu kampanii. „Moim krajem może rządzić byle miernota”

„Ktoś wywołał mnie, bym pisał teksty polityczne? Nie dziękuję” – rapował kilka lat temu Taco Hemingway. „Zawsze pamiętaj, raper to Fifiego drugi zawód. Pierwszy to pisarz, który kiedyś tu obudzi naród” – dodawał jednak później. Swoją obietnicę spełnił w idealnym momencie. Jego najnowszy singiel „Polskie Tango” pojawił się na YouTube dokładnie ostatniego dnia kampanii wyborczej, tuż przed II turą wyborów prezydenckich.

Kawałek Taco Hemingwaya momentalnie stał się najbardziej komentowanym wydarzeniem na polskim Twitterze. Zdecydowanie nie tylko ze względu na liczne grono fanów, jakim może pochwalić się ten wykonawca. Polityczny charakter, nieczęsty w twórczości tego wykonawcy, poruszył internautów. Poza krytyką ogólnej sytuacji w naszym kraju i uprawianej tutaj polityki, mamy też uderzenie w konkretną opcję polityczną. Szcześniak w jednym z kadrów przemycił planszę z ośmioma gwiazdami, która wśród przeciwników PiS odczytywana jest jednoznacznie.

„Mój kraj wyszedł z klatki teraz się mota. Moim krajem może rządzić byle miernota. W moim kraju ta oświata to jest ciemnota. Z jednej strony jarmark a z drugiej Europa” – rapuje Taco. Mocne słowa padają także w refrenie. „Tańczę polskie tango, nogi w błocie mam, bo Wisła to grząskie bagno. Narodowe barwy mamy jak Santa Claus i to ma sens, bo przestałem wierzyć w Polskę dawno” – wyznaje Szcześniak. Bez wątpienia te linijki będą w najbliższych dniach szeroko komentowane. W ciągu pierwszej godziny po publikacji klip do „Polskiego Tanga” obejrzało ponad 150 tys. osób. W tym czasie doczekał się on blisko 40 tys. kciuków w górę i zaledwie 200 w dół.

