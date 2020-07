Taco Hemingway wypuszcza singiel na swoje urodziny. Zapowiada nie jeden, a dwa albumy

„Michael Essien Birthday Party” to nowy singiel Taco Hemingwaya, który raper opublikował w swoje 30 urodziny, które obchodzi 29 lipca. Przy okazji Szcześniak poinformował o premierze albumu „Europa”, kolejnego obok już zapowiedzianego albumu „Jarmark”, którego premiera odbędzie się na przełomie sierpnia i września. Taco pokazał też okładki obu płyt.

„»Michael Essien Birthday Party« jest pierwszym singlem zapowiadającym nadchodzącą płytę o tytule »Europa«. Album powstawał symultanicznie z »Jarmarkiem« i tak też będzie wydany” – zapowiedział raper w opisie singla na youtubie. „Praca nad »Europą« była dla mnie sposobem na odetchnięcie od ciężkawych i dusznych tematów podejmowanych na »Jarmarku«. Pierwszy singiel z »Jarmarku«, »Polskie Tango«, był utworem pisanym pieczołowicie i doskonalonym przez kilka miesięcy. »Michael Essien Birthday Party« powstał zaś w warunkach niezwykle spontanicznych na przestrzeni raptem kilku dób. Sądzę, że obie formy robienia muzyki są równie istotne i potrzebne, zarówno twórcom jak i słuchaczom” – dodał.

Filip Szcześniak zapowiedział, że płyty zostaną wydane osobno, ale w podobnym czasie. „Ze względu na różny charakter dwóch projektów, zdecydowaliśmy się wydać je osobno i pozostawić słuchaczowi/słuchaczce decyzję, który zechce zakupić” – stwierdził. „»Jarmark« trzymał mnie w tematycznych ryzach, zmuszał do skupienia na poruszonym temacie. »Europa« dawała mi pole do folgowania, podśpiewywania, ponarzekania i pop***dolenia, tak jak robię to dokładnie w tym momencie” – dodał.

