Popek i Dr Alban reaktywowali przebój z lat 90’. Będzie hitem wakacji?

Popek ft. Dr Alban - It's My Life

„It’s My Life” Popka i Dr. Albana to nowa wersja kultowego utworu z lat 90’. Polski raper postanowił reaktywować prawie 30-letni hit zapraszając do współpracy twórcę oryginału. Premierze piosenki towarzyszy teledysk, w którym Dr Alban… bada zęby Popka. O co chodzi?