Taco Hemingway udostępnił za darmo nową płytę. Wyśmiewa celebrytów, narzeka na Polskę i pozdrawia Golec uOrkiestrę

„ Tak jak mówiłem rok temu — moja muzyka zawsze była, jest i będzie darmowa. Dzisiaj postanowiłem opublikować cały »Jarmark« ” – napisał w nocy z czwartku na piątek 29 sierpnia Taco Hemingway na swoim Instagramie. Cały album można znaleźć w serwisie YouTube, na serwisach streamingowych, a także pobrać za darmo pod tym linkiem.

„Jarmark” jest mocną recenzją współczesnej Polski i najnowszej historii naszego kraju, tuż po transformacji ustrojowej. Taco Hemingway punktuje w swoich kawałkach celebrytów, polityków, Kościół, media i przywary rodaków. Nie odchodzi jednak całkowicie od stylu, z którego był znany do tej pory, o czym świadczą utwory storytellingowe silnie osadzone w mieście, w tym świetna trylogia „Łańcuchów” nagrana z Arturem Rojkiem.

Tak sam Filip Szcześniak opisuje swoja płytę na Instagramie:

Jarmark jest moją pierwszą płytą od „Trójkąta warszawskiego”, na której nie rapuję o swojej obecnej sytuacji; no, z wyjątkiem jednej jedynej linijki (pozdrawiam @golecuorkiestra). Znajdziecie tu trochę storytellingu (trylogia „Łańcuchów”, „Szczękościsk”, „1990s Utopia”), garść wspomnień dziecięcych i nastoletnich (ciąg trzech piosenek po drugim „Łańcuchu”), kilka domorosłych obserwacji społecznych („Influenza”, „Panie, to Wyście!”, „Polskie Tango”).

„ Dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad albumem. Jestem wam wdzięczny bardziej niż potrafię to ubrać w słowa. Bez was wszystkich jedyne co mógłbym robić to co najwyżej pisać teksty i nagrywać je na dyktafon, bo poza tym nie potrafię robić zupełnie nic ” – podsumowuje Taco.

Dlaczego Taco pozdrawia Golec uOrkiestrę?

We wpisie Szczęśniak pozdrawia braci Golec, odnosząc się do jednej ze swoich piosenek „Nie mam czasu”. Wers, o którym pisze Taco brzmi „Nie mam czasu na wściekliznę, która kapie z postów, artykuły o tym że nie przywitałem Golców”.

To bezpośrednie nawiązanie do artykułu „Pudelka” z 2019 roku zatytułowanego „Taco odbiła sodówka? Olał braci Golec. Myślał, że jest największą gwiazdą”. Anonimowy informator portalu donosił wtedy, że Taco Hemingway po koncercie SB FFestival w warszawskiej stodole nie chciał robić zdjęć z fanami, a dodatkowo „olał” braci Golec i się z nimi nie przywitał.

Mimo zapewnienia, że linijka dotycząca Braci Golec to jedyne nawiązanie do obecnej sytuacji rapera, w tej samej piosence Taco opisuje jeszcze jedną ciekawą sytuację z przeszłości. W 2018 roku Taco Hemingway otrzymał Nagroda Muzyczna „Fryderyk” za najlepszy album hip-hopowy „Szprycer”. Nagrody nie odebrał jednak osobiście. „Nie mam czasu na płacenie i na Fryderyki – niniejszym przepraszam Akademię” – rapuje Szcześniak w „Nie mam czasu”.

