Miley wraca na kulę, Gaga i Grande śpiewają w maskach, siostry Bailey w zbrojach. MTV VMA 2020 nie zawiodło

Problemy wynikające z pandemicznych obostrzeń udało się ominąć wyjątkowo łatwo. Część gwiazd swoje występy nagrała przed 31 sierpnia. Te największe zaśpiewały na żywo, podczas koncertu na świeżym powietrzu. Nie brakowało symbolicznych akcentów, takich jak energiczny show w maseczkach, czy ponowne wejście Miley Cyrus na „wrecking ball” – kulę burzącą z jej popularnego utworu. Pełną listę nagrodzonych podawaliśmy już wcześniej. Poniżej znajdziecie nagrania stworzone specjalnie na galę MTV VMA 2020. Miłego oglądania!

Snack

Keke Palmer



If the World Was Ending

Julia Michaels & JP Saxe



Beso

CNCO



Blinding Lights

The Weeknd



VIDA LOCA / I Gotta Feeling

Black Eyed Peas



Say So / Like That

Doja Cat



Hawái

Maluma



Before You Go

Lewis Capaldi



PEEPHOLE / Blind / Rockstar

DaBaby



You Broke Me First

Tate McRae



My Ex's Best Friend / Bloody Valentine

Machine Gun Kelly ft. blackbear & Travis Barker



What's Poppin

Jack Harlow



Ungodly Hour

Chloe x Halle



Midnight Sky

Miley Cyrus Performs "



Dynamite

BTS



Rain On Me

Lady Gaga ft. Ariana Grande