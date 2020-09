Zmarł DJ Erick Morillo z Reel 2 Real, twórca hitu „I Like to Move It”

W poniedziałek 31 sierpnia funkcjonariusze zostali wezwani do rezydencji Morillo, gdzie natrafili na jego ciało. Policjanci podkreślają, że przyczyna śmierci nie została jeszcze ustalona. Zaznaczają jednak, że na miejscu nie zastali widocznych oznak działania osób trzecich. Okoliczności zgonu muzyka ustalić ma Biuro Koronera Hrabstwa Miami-Dade.

Informujące o śmierci Morillo media przypominają, że był on w ostatnim czasie oskarżany o naruszenie nietykalności cielesnej na tle seksualnym z grudnia ubiegłego roku. Aresztowano go w ubiegłym miesiącu, a pierwsza rozprawa w sądzie miała odbyć się w piątek 4 września. Oskarżony nie przyznawał się do zarzucanego mu czynu.

Erick Morillo, kim był

Erick Morillo przez blisko 30 lat był popularną postacią w świecie muzyki house. Urodzony w Kolumbii DJ i producent wspierał i rozpowszechniał ten stosunkowo młody gatunek. W latach 90-tych i na początku tego wieku założył dwie wytwórnie: Subliminal i Subusa, promował i zarządzał karierami artystów, produkował nowe utwory, remiksował starsze i pojawiał się w najpopularniejszych klubach jako osobistość i rozpoznawalny na całym świecie DJ. Steve Angello ze Swedish House Mafia przedstawiał go na scenie jako „gościa, który nauczył go Dj-skiego fachu”.

Największą sławę Morillo zyskał oczywiście za sprawą utworu Reel 2 Real „Go On Move” z 1994 roku, znanego powszechnie jako „I Like to Move It”. Piosnka zdobywała szczyty list przebojów w Stanach Zjednoczonych i Europie. Częściowo za sprawą charyzmatycznego wokalu Amerykanina urodzonego w Trynidadzie i Tobago, przedstawiającego się jako Mad Stuntman, częściowo dzięki wpadającej w ucho melodii skomponowanej przez Ericka Morillo. Oprócz tego hitu duet Reel 2 Real nagrał też takie utwory, jak „Can You Feel It?”, „Conway” i „Go on Move”