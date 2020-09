Taco Hemingway wydał kolejną płytę. „Jarmark” i „Europa” trafiły też do sklepów

13 utworów połączonych historią podróży przez Europę. To najnowsza propozycja jednego z najpopularniejszych w ostatnich latach polskich raperów. Choć czyli Filip Szcześniak zapowiadał, że będzie to płyta odmienna od „Jarmarku”, nie ma co się oszukiwać. Także na niej znajdziemy spostrzeżenia zahaczające o poważniejsze kwestie. Sam główny motyw – tęsknota za otwartą Europą sprzed pandemii – też przecież nie jest typowo imprezowym tematem.

Jednocześnie w piątek 4 września pojawiła się informacja o dostępności albumów „Jarmark” oraz „Europa” w sklepach. Można spodziewać się, że obie płyty znów namieszają na OLiS – oficjalnej liście sprzedaży detalicznej polskiego Związku Producentów Audio-Video. Już w chwili pisania tego tekstu hasztag #TacoHemingway był najpopularniejszym na polskim Twitterze, a odsłuchania poszczególnych piosenek tylko na YouTube można liczyć w dziesiątkach tysięcy.

