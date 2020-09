Przez trzy lata jego dzieło ukrywano. Reżyser ujawnił teledysk, w którym Kim Kardashian rodzi Kylie Jenner

Reżyser Eli Russell Linnetz opublikował w mediach społecznościowych teledysk do utworu Kanye Westa „Feel me”. Do tej pory dzieło to nigdy nie ujrzało światła dziennego. Sądząc po tym, co przedstawia – chyba słusznie.

W klipie do „Feel Me” pojawiają się skąpo ubrane siostry Kim Kardashian i Kylie Jenner. Rapujący Kanye West i Tyga są tylko tłem dla wygibasów celebrytek, które prężą się w towarzystwie miniaturowych monster trucków. Obie mają krótkie blond fryzury i buty na wyjątkowo wysokim obcasie. W kulminacyjnej scenie spomiędzy nóg jednej z sióstr wyłania się Kylie Jenner. Teledysk za milion dolarów Jak dowiedział się nieoficjalnie „Daily Mail”, koszt nakręcenia takiego teledysku to około miliona dolarów. Osoby odpowiedzialne za jego powstanie (oprócz reżysera oczywiście) nie są jednak dumne ze swojego dzieła. Dlatego też krótko po zamieszczeniu go w sieci, oficjalny link zniknął z serwisu streamingowego YouTube. Fani zdążyli jednak zrobić kopie i udostępniają je na swoich kanałach. Czytaj także:

Miley wraca na kulę, Gaga i Grande śpiewają w maskach, siostry Bailey w zbrojach. MTV VMA 2020 nie zawiodłoCzytaj także:

22 kategorie, Lady Gaga i BTS wygrywają łącznie w 8. MTV VMAs 2020 rozdaneCzytaj także:

Kim Kardashian wydała oświadczenie ws. zdrowia swojego męża Kany'ego Westa. Poprosiła o empatię i wyrozumiałość