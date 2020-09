Uwaga! TVN: Małgorzata Ostrowska o zespole Lombard. „Wszyscy mamy prawa do tych utworów”

Zanim Małgorzata Ostrowska ostatecznie odeszła z Lombardu, zespół przechodził kilka przetasowań. W pierwszym składzie było troje wokalistów: Małgorzata Ostrowska, Wanda Kwietniewska i Grzegorz Stróżniak. To, co mogło być wielkim atutem, okazało się źródłem konfliktów. – Był taki moment, kiedy zespół stwierdził, że nie chce ze mną pracować i będzie pracować z Wandą. Wtedy wkroczył nasz manager Piotr Niewiarowski i powiedział, że jak ja odejdę, to on odchodzi ze mną – wspomina piosenkarka. Na szczęście udało się uniknąć nieporozumień i powstał drugi zespół, Wanda i Banda. – Najważniejsze, że przyjaźń nam się nie rozjechała. Nadal bardzo się lubimy i to jest cenne – podkreśla Kwietniewska.