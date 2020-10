Zremiksowana piosenka posła Platformy hitem w USA. Zdobyła ósme miejsce listy Billboard

Kompozycja „My Mother Told Me” była dość popularna na YouTube już w oryginale. Wielu internautów proponowało, by włączyć ją do soundtracku nowej gry Ubisoftu – Assassin’s Creed Valhalla. Kiedy jednak francuski producent L.B. One przerobił ją na nieco agresywniejszą wersję, utwór zaczął robić prawdziwą karierę.

Piosenka trafiła na 43. miejsce na liście Hot Dance/Electronic Songs magazynu Billboard oraz na 8. pozycję listy najlepiej sprzedających się w internecie przebojów tanecznych i elektronicznych Billboardu. W Spotify osiągnął już milion odtworzeń. Zaczęły powstawać też inne remiksy, m.in. wersja heavy-metalowa.

Gramatyka: Sami nie wierzyliśmy

Z posłem Gramatyką zdążył już porozmawiać Dziennik Zachodni. – Sami nie wierzyliśmy, dopóki nie ujrzeliśmy list przebojów. Coś niesamowitego. W internecie ludzie zaczęli też zadawać pytania o oryginalną wersję utworu – mówił polityk.

– Pewnego dnia po prostu napisał do mnie na Whatsappie. Do mnie, bo mój numer podany jest jako kontaktowy na stronie Pereł i Łotrów. L.B. One zachwycił się naszym wykonaniem My Mother Told Me. Wspominał, że jego utwór „Tired Bones” był hitem w polskich stacjach radiowych. Lubimy eksperymenty w muzyce, więc zgodziliśmy się na współpracę. Potem odezwała się jego wytwórnia, przysłali kontrakt, ustaliliśmy zasady korzystania z remiksu, który stworzył L.B. One – wyjaśniał Gramatyka.

Kim jest Michał Gramatyka?

Michał Gramatyka to nowy poseł w polskim Sejmie, do którego dostał się z list Koalicji Obywatelskiej. Startował w okręgu nr 31 i zdobył 9304 głosy. Pochodzi z Katowic, z wykształcenia jest prawnikiem wyspecjalizowanym w kryminalistyce. Zanim w 1998 roku został członkiem zespołu grającego muzykę folkową oraz szanty Perły i Łotry, grał też w grupie Szkwał.