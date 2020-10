Sinead O’Connor wraca po długiej przerwie. Zaskoczyła swoich fanów

2 października do sieci trafił czarno-biały teledysk do utworu "Trouble of the World". Jest to utwór śpiewany oryginalnie przez Mahalię Jackson – wokalistkę muzyki gospel. O’Connor nie tylko wykonuje utwór, ale także pojawia się w teledysku - ubrana w bluzę z napisem „Black Lives Matter”.

Cały klip także jest utrzymany w tonie wsparcia dla ruchu BLM.

Fani zaskoczeni

Słuchacze wokalistki w komentarzach pod nagraniem są nie tylko szczęśliwi, że znów mogą zobaczyć swoją idolkę, ale także są bardzo zaskoczeni.

Ostatnie lata kariery wokalistki nie należały do najspokojniejszych. W 2018 roku piosenkarka poinformowała, że zmienia swoje nazwisko na Shuhada Davitt i przechodzi na islam. Teledysk, jaki zamieściła kilka dni temu, jest jednak podpisany nazwiskiem, z jakiego wszyscy ją znają – Sinead O’Connor.

Warto także odnotować, że po wspomnianej informacji O’Connor praktycznie zniknęła z przestrzeni publicznej. Zdawało się również, że na dobre rezygnuje z muzyki. Ostatni album wydała w 2014 roku, rzadko również pojawiała się gdziekolwiek gościnnie.

W rozmowie z „Rolling Stone” zapowiedziała jednak, że szykuje nowy album "No Veteran Dies Alone". Ma się on ukazać w 2022 roku.