„SE”: Alicja Majewska przez koronawirusa straciła 300 tys. zł. Emeryturę ma niewielką

Tabloid podkreśla, że Majewska do tej pory nie miała powodów do narzekań. Owszem, niska emerytura nie pozwalała jej na życie, do którego była przyzwyczajona. Piosenkarka mogła jednak dorabiać koncertując i mowa tu o sporych sumach. „SE” podaje, że przez koronawirusa i odwołanie ponad 30 koncertów, artystka straciła szansę na 300 tysięcy złotych. Za każdy występ miała bowiem zakontraktowane 10 tys. złotych.

Alicja Majewska bez wpływów z tantiem?

– Od wielu lat noszę w portfelu zieloną legitymację, ale na moje konto wpływa niewiele ponad 1000 zł emerytury – przyznała Alicja Majewska w rozmowie z tabloidem. Dziennikarze „SE” przypomnieli, że w trudnej sytuacji jest wielu innych artystów. Zwrócili jednak uwagę, że szczególnie źle zakaz koncertowania wpływa na Majewską oraz Marylę Rodowicz. Obie bowiem wykonywały często piosenki skomponowane przez inne osoby, z tekstem napisanym także przez kogoś innego. Nie mogą więc liczyć na wpływy z tantiem.