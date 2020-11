Nie żyje Ken Hensley z Uriah Heep. „Piszę to z ciężkim sercem...”

Ken Hensley był jednym z założycieli brytyjskiego Uriah Heep, zespołu, który zaczął karierę w 1969 roku. Hensley grał w zespole w latach 1969-1980, był nie tylko gitarzystą, ale też kompozytorem większości utworów Uriah Heep z tamtego okresu. Grywał też na instrumentach klawiszowych.

To Hensley odpowiada za balladę „July Morning”, jeden z najbardziej znanych utworów grupy, „Look at Yourself” (w przypadku tej piosenki – śpiewał). Inny utwór, „Lady in Black”, to także kompozycja Kena Hensleya, swoje trzy grosze dokładał też np. przy „Bird of Prey”.

Po odejściu z Uriah Heep Ken Hensley grał m.in. z Blackfoot czy W.A.S.P.

Ken Hensley nie żyje. Zmarł 4 listopada

O śmierci 75-letniego Kena Hensleya poinformował jego brat, Trevor. Na Facebooku przekazał:

Piszę to z ciężkim sercem, ale chcę poinformować, że mój brat Ken Hensley odszedł w spokoju w środę wieczorem (4 listopada – red.). Jego piękna żona Monika była u jego boku i pocieszała Kena podczas jego ostatnich kilku minut z nami.

Trevor Hensley poprosił wszystkich, by dali rodzinie trochę czasu na to, by mogła pogodzić się ze stratą.

Ken odszedł, ale nigdy nie zostanie zapomniany, będzie na zawsze w naszych sercach – napisał Trevor.

