Pezet i Kayah w jednym utworze. Ten utwór ucieszy fanów „Muzyki emocjonalnej”

W utworze Pezeta „Nisko jest niebo” wykorzystano fragmenty kompozycji stworzonej przez Kayah & Royal Quartet w 2010 roku, będącego nową aranżacją piosenki z 2001 roku. Z utworu „Wiosna przyjdzie i tak” (nagranego do filmu „Przedwiośnie”) zapożyczono brzmienie skrzypiec oraz fragmenty wokalu. To właśnie słowa Kayah posłużyły za inspirację dla tytułu najnowszego singla Pezeta.

Entuzjaści twórczości warszawskiego rapera na pewno ucieszą się z kolejnego emocjonalnego kawałka Pezeta. Wielu przypomni sobie płytę „Muzyka emocjonalna” z jej hitem „Noc i dzień”. Utwór „Nisko jest niebo” stylistyką i tematem nawiązuje do tamtych nagrań.

Pezet o „Nisko jest niebo”: Nie chcę nigdy więcej bodźca do takiej piosenki

- Ten utwór Kayah i Royal Quartet, który samplujemy to coś wybitnego, pięknego. Przyszedłem z nim do Auera (producenta - red.) i powiedziałem: Zsampluj to, najwyżej nic z tego nie będzie, ale muszę napisać coś o takim ładunku emocjonalnym. Dziękuję Kayah za możliwość użycia tego dzieła. Mimo, że muzyka jest genialna, w pewnym sensie nigdy już nie chciałbym dostać bodźca do napisania tego rodzaju piosenki - podkreśla Pezetw opisie pod teledyskiem.

Czytaj też:

Nie żyje Ken Hensley z Uriah Heep. „Piszę to z ciężkim sercem...”