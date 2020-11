Muzyka Bayer Full pomaga chorym? Wiśniewski złośliwie o Świerzyńskim

Minister Gliński kilka dni temu poinformował, że wypłaty w ramach Funduszu Wsparcia Kultury zostały wstrzymane, ale temat ten wciąż budzi duże emocje. Kilka dni temu głośno stało się o wypowiedzi Sławomira Świerzyńskiego, odnoszącego się do oświadczenia Kazika Staszewskiego, który stwierdził, że: „Rząd nie może ci dać żadnych pieniędzy, bo ich nie ma. Jeśli jednak komuś daje, to znaczy, że przedtem komuś zabrał. Zabrał setkom tysięcy uczciwie pracujących ludzi, którym teraz na dodatek zamyka interesy. Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy”.

Piosenkarz wskazywał także, że muzyka pomaga chorym. – Chory w szpitalu też potrzebuje muzyki. My ten klimat muzyczny i artystyczny zapewniamy tym ludziom – powiedział.

Do wypowiedzi Sławomira Świerzyńskiego nawiązał Michał Wiśniewski we wczorajszym wydaniu programu „Debata Dnia”.