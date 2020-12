Najpopularniejsze piosenki w Polsce i na świecie. Spotify podsumowuje rok 2020

Serwis Spotify w ramach tradycyjnego #SpotifyWrapped przedstawił najpopularniejsze utwory 2020 roku. Osobne listy przedstawiono dla polskich i światowych słuchaczy. Zgodnie z trendem ostatnich lat, w naszym kraju dominowali raperzy. Najpopularniejszy był Taco Hemingway, a za nim zaprzyjaźniony twórca, Quebonafide. Na świecie najpopularniejszą piątkę przedstawiono osobno dla mężczyzna i kobiet. Poznaliśmy też hitowe podcasty i ulubione albumy użytkowników Spotify. Wszystkie znajdziecie poniżej:

Polska. Najpopularniejsi artyści:

Polska. Najpopularniejsze utwory:

Quebonafide feat. Daria Zawiałow - Bubbletea



The Weeknd - Blinding Lights



Sobel - Impreza



Taco Hemingway - Polskie Tango



Mata - 100 dni do matury

Polska. Najpopularniejsze albumy:

Polska. Najpopularniejsze podcasty:



Świat. Najpopularniejsi artyści:

Świat.Najpopularniejsze artystki:

Świat.Najpopularniejsze utwory:

The Weeknd - Blinding Lights



Tones and I - Dance Monkey



Roddy Ricch - The Box



SAINt JHN - Roses (Imanbek Remix)



Dua Lipa - Don't Start Now

Świat.Najpopularniejsze albumy:

Świat. Najpopularniejsze podcasty:

Czytaj też:

Netflix. Nowości w grudniu. Jakie hity przygotowano na okres świąteczny?