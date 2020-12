Zaskakująco dobre świąteczne piosenki. Większości z nich pewnie nie znacie

Słuchając tego, co zwykle leci w radiu i telewizji, można odnieść wrażenie, że „dobre piosenki świąteczne” to oksymoron. Że takie zjawisko po prostu nie występuje. Postanowiliśmy poszukać czegoś lepszego, niż serwowana w tradycyjnych mediach papka i sami byliśmy zaskoczeni efektami. Na naszej liście znajdziecie utwory, które bez cienia obaw można puścić na spotkaniu ze znajomymi, kiedy już przejedzą Wam się kolędy. Na zdrowie i Wesołych Świąt!

Aimee Mann - Calling On Mary



Sabrina Claudio - Warm December



Wes Lachot - Christmas Is the Only Time



The Waitresses - Christmas Wrapping



Cocteau Twins - Frosty The Snowman.



Cristina - Things Fall Apart



Joan Jett and the Blackhearts - Little Drummer boy



The Raveonettes - The Christmas Song



Billy Idol Yellin At The Christmas Tree



Sabrina Claudio & The Weeknd - Christmas Blues



Payola$ - Christmas Is Coming



The Pretenders - 2000 Miles



No Doubt - Oi To The World



Ramones - Merry Christmas



The Revillos - Santa Claus is Coming To Town



SHOES - This Christmas



The Pogues - Fairytale Of New York



