Jonny Daniels krytykuje nowy utwór Quebonafide. Chodzi o porównania do Holokaustu

„Matcha Latte”to utwór, w którym raper podsumował mijający rok i wydarzenia, które się w nim rozgrywały, m.in. pandemię koronawirusa, czy strajki kobiet. „Kumple mają gorzej, bo chcą money, ale skąd? Moje miasto zawirusowane, ale co?” – rapuje Quebonafide.

„Polska radość tu się kończy, mam dość. Bo nawet mefedron ma lepszy skład niż nasz rząd. Spokojnie robię, co kocham. Za oknem modern holokaust” – słyszymy dalej.

Jonny Daniels: Niedopuszczalne porównania

Do treści utworu we wspólnym oświadczeniu odnieśli się założyciel Fundacji From the Depths Jonny Daniels i jej przewodniczący, ocalały z Holokaustu Edward Mosberg. „Światło dziennie ujrzał dziś utwór »Matcha Latte« polskiego rapera Quebonafide, który naszym zdaniem zawiera niezwykle problematyczne i niedopuszczalne porównania. Teksty porównujące dzisiejsze polskie ulice do »współczesnego Holokaustu« są daleko posuniętym nadużyciem” – piszą.

„Niezależnie od tego, jak ocenia się napiętą sytuację polityczną w Polsce, porównywanie jej do czasów, w których miliony Polaków, 6 milionów Żydów i miliony osób innych narodowości zostało brutalnie zamordowanych przez niemieckich nazistów jest niedopuszczalne i trywializuje naszą wspólną historię. Jesteśmy głęboko przekonani, że nie jest to intencją Quebonafide, jednak uważamy, że jako lider dzisiejszej młodzieży powinien przeprosić za to porównanie i skorzystać z okazji, by wyciągnąć z tego wnioski i nauczyć miliony swoich słuchaczy i sympatyków, czym naprawdę był Holocaust” – dodają.

