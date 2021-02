20 współczesnych piosenek miłosnych. Na Walentynki będą jak znalazł

Adele - Lovesong



H.E.R. - Comfortable



Ella Mai - Trip



Sufjan Stevens - Mystery of Love



Dua Lipa - Love Again



Kendrick Lamar - LOVE. ft. Zacari



Frank Ocean - Thinkin Bout You



Rihanna - Love On The Brain



Khalid - Better



Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita



John Legend - All of Me



Janelle Monáe – Make Me Feel



Lana Del Rey - Love



Taylor Swift - Lover



Mariah Carey - With You



Ed Sheeran - Perfect



Big Sean - Body Language ft. Ty Dolla $ign, Jhené Aiko



Ariana Grande - R.E.M.



Taylor Swift - the 1



Romeo And Juliet

Kiedy mowa o piosenkach miłosnych, większość z nas myślami sięga do XX wieku i starych hitów. Współczesna muzyka też jednak ma sporo do zaoferowania w tym aspekcie. I mowa tu nie tylko o mało znanych zespolikach grających swoje ballady do szuflady, ale też prawdziwych światowych gwiazdach. Lovesongi to materiał tak pożądany, że brali się za niego nawet raperzy, kojarzeni raczej z przekazem innego rodzaju. Sami zobaczcie, jak sobie poradził taki Kendrick Lamar.

Oczywiście jesteśmy świadomi, że lista zaledwie 20 utworów nie zadowoli prawie nikogo. Każdy z nas ma swoje ulubione utwory z ostatnich dwóch dekad i z pewnością ceni je wyżej niż wiele innych utworów. Mamy jednak nadzieję, że nasza składanka będzie inspiracją do dalszych poszukiwań. Specjalnie publikujemy ją dzień przed Walentynkami, żebyście sami mieli jeszcze dość czasu na dorzucenie do tej listy własnych utworów.

Czytaj też:

5 wskazówek na udane walentynki w czasie COVID-19