Mary Wilson nie żyje. Wokalistka zespołu The Supremes miała 76 lat

Mary Wilson nie żyje. Wokalistka jednego z najsłynniejszych girlsbandów w historii muzyki, The Supremes, zmarła nagle – podaje CNN, powołując się na oświadczenie przyjaciela rodziny – Jaya Schwartza. Dotychczas nie została ujawniona przyczyna zgonu wokalistki. Wiadomo jedynie, że zmarła w swoim domu w Las Vegas.

Mary Wilson miała muzyczne plany na najbliższą przyszłość. Liczyła na to, że nowe nagrania ukażą się w dniu jej urodzin, czyli za niespełna miesiąc – 6 marca. Niedawno tą nowiną podzieliła się z fanami, którzy z utęsknieniem wyczekiwali nowych propozycji. W mediach społecznościowych wyrażają swój żal i składają kondolencje rodzinie artystki.

Zespół The Supremes powstał w 1959 roku. Rozwiązano go po 18 latach działalności. „Back In My Arms Again”, „Where Did Our Love” oraz „Stop! In the Name of Love” – to tylko niektóre piosenki grupy, które cieszyły się nie lada popularnością. Za swoje zasługi Mary Wilson została wprowadzona do prestiżowej galerii Rock and Roll Hall Of Fame, gdzie trafiają wyłącznie artyści, którzy zapisali się w historii muzyki.

Czytaj też:

Michelle Williams zagra legendarną Peggy Lee w filmie „Fever”