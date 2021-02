„Cover Me In Sunshine” – nowe nagranie Pink w duecie. Gościnnie: córka wokalistki Willow

Piosenkarka Pink (zapis jej pseudonimu to także P!nk) już w przeszłości śpiewała razem z córką Willow Sage Hart. Stało się tak w 2018 roku, gdy razem nagrały nową wersję piosenki „A Million Dreams” z filmu „Król rozrywki”. Willow miała wtedty 7 lat.

Kilka dni temu na TikToku pojawiło się kolejne wideo, na którym Pink ponownie śpiewa z córką. Dopiero później okazało się, że była to jedynie zapowiedź singla.

„Cover Me In Sunshine” – Pink śpiewa z córką

12 lutego na YouTube premierę miał utwór „Cover Me In Sunshine”, a śpiewają Pink razem z Willow. Stylistyka teledysku utrzymana jest w sepii, a widzowie mogą obejrzeć fragmenty wspólnego nagrania z życia wokalistki i jej córki. Na początku śpiewa tylko Pink, a dopiero w refrenie, zaczynającym się od tytułowego „cover me in sunshine”, dołącza Willow.

9-letnia Willow dopiero na koniec śpiewa sama i to fragmenty nagrań z nią w roli głównej kończą teledysk. Pink w komentarzach pod nagraniem napisała: „Moja mała dziewczynka razem ze mną nagrała piosenkę i teledysk. Mamy nadzieję, że przyniesie wam radość, słodycz i słońce”.