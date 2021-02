Daft Punk kończy działalność. Przypominamy, jak wyglądają bez kasków (i inne memy też)

W poniedziałek 22 lutego na oficjalnym kanale zespołu Daft Punk w serwisie Youtube pojawił się trwające blisko osiem minut nagranie zatytułowane „Epilogue”. Za pośrednictwem wideo francuski duet poinformował o zakończeniu trwającej blisko 28 lat kariery. Rzeczniczka grupy Kathryn Frazier potwierdziła doniesienia o rozpadzie grupy. Przedstawicielka Daft Punk ani sami muzycy nie ujawnili powodów swojej decyzji.

Choć wiemy, że jest to marne pocieszenie, postanowiliśmy przy tej okazji zebrać najzabawniejsze memy, zainspirowane działalnością (oraz brakiem aktywności) charakterystycznego duetu. Znajdziecie je w naszej galerii, zamieszczonej na górze tekstu.

Daft Punk – „Epilogue”

Na filmiku Thomas Bangalter i Guy-Manuel de Homem-Christo spacerują po pustyni ubrani w kosmiczne hełmy i skórzane kurtki. W pewnej chwili jeden z nich spogląda na drugiego, zdejmuje ubranie i pokazuje ładunek wybuchowy na plecach. Drugi członek zespołu uruchamia guzik. Po kilku sekundach dochodzi do eksplozji. Pod koniec nagrania słychać chór, śpiewający słowa: „Hold on, if love is the answer, you're home” z utworu „Touch” pochodzącego z płyty „Random Access Memories”. Na końcu klipu pojawia się czarna plansza z datami 1993-2021.

Daft Punk – historia zespołu

Daft Punk to jeden z najbardziej wpływowych zespołów elektronicznych. Grupę założyli w 1993 roku Guy-Manuel de Homem-Christo i Thomas Bangalter. Cechą charakterystyczną muzyków było ukrywanie swoich twarzy za multimedialnymi kaskami – od 1999 roku podczas wszelkich występów na żywo oraz wywiadów artyści zakładali hełmy, które miały charakteryzować ich na roboty.

Pierwszy singiel duetu – „The New Wave” zawierał cztery utwory. Jeden z nich – „Alive (New Wave Final Mix)” trafił na debiutancki album „Homework”, który sprzedano w ponad 2 milionach egzemplarzy. Pierwsza piosenka zespołu, która odniosła sukces komercyjny to „Da Funk” wydana w 1995 roku. W 2001 roku na rynek trafił kolejny album Daft Punk – „Discovery”. Płyta okazała się ogromnym komercyjnym sukcesem – tylko we Francji nabyło ją ponad 600 tys. fanów, a do 2005 roku na całym świecie blisko 2,6 mln osób. Hity takie jak „One More Time” czy „Harder, Better, Faster, Stronger” zna niemal każdy fan muzyki elektronicznej.

Ostatni album francuskiego duetu ukazał się w 2013 roku. To właśnie z „Random Access Memories” pochodzi wielki przebój „Get Lucky” z udziałem Pharrella Williamsa. Zespół zdobył za ten album aż cztery nagrody Grammy.

Czytaj też:

Brytyjczycy przedstawili dziesięć najczęściej granych piosenek dekady. Znacie je wszystkie